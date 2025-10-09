Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Comedor Beltrán Urenda: Más de 50 años al servicio de la comunidad en Viña del Mar

Comedor Beltrán Urenda: Más de 50 años al servicio de la comunidad en Viña del Mar

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Macarena Urenda, hija del fundador, celebra 10 años al frente de la instancia solidaria que nació para brindar alimentación a niños y que hoy asiste a los adultos mayores de Forestal.

Comedor Beltrán Urenda: Más de 50 años al servicio de la comunidad en Viña del Mar
Jueves 9 de octubre de 2025 17:39
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

En 1973, el exsenador Beltrán Urenda fundó un comedor para los niños y niñas del sector Forestal en Viña del Mar. Con el paso de los años, el estado se hizo cargo de la alimentación de los escolares a través de la Junaeb, por lo que el comedor se orientó a brindar apoyo a los adultos mayores.

Hace 10 años la hija del fundador, Macarena Urenda, se hizo cargo de la administración del Comedor de Adultos Mayores Beltrán Urenda. “Me enorgullece continuar este legado, trabajando para que este lugar siga siendo un espacio de encuentro para quienes más lo necesitan”, asegura.

Añade que “este comedor ha sido un espacio clave para la comunidad. Desde hace 10 años asumí con compromiso su continuidad, con el propósito de que las personas mayores sigan contando con un lugar digno de encuentro, apoyo y contención”.

El Comedor de Adultos Mayores Beltrán Urenda está ubicado en la Población Puerto Aysén en Forestal, donde viven más de 10 personas.

PURANOTICIA

Cargar comentarios