Colisión y volcamiento vehicular generó congestión en el sector oriente de Viña del Mar

Una emergencia vehicular se registró durante la jornada de este lunes en la intersección de las calles 7 Norte y 5 Oriente, en un transitado sector de la Ciudad Jardín. El hecho consistió en una colisión de mediana energía entre dos vehículos particulares.

Producto de la fuerza del impacto, uno de los móviles terminó volcado de campana en medio de la calzada, obstruyendo el paso normal de vehículos por dicha arteria.

Personal de emergencia se desplazó al lugar para asistir a los ocupantes y asegurar la zona. Debido a que el vehículo volcado quedó posicionado en la mitad de la vía, el tránsito se ha visto seriamente afectado.

Carabineros de la zona quedó a cargo de los peritajes correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y establecer las responsabilidades de ambos conductores.

PURANOTICIA