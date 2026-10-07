Colisión vehicular termina con automóvil volcado en la ruta Las Palmas de Viña de Mar

El paso del intenso sistema frontal por la costa de la región de Valparaíso ha dejado resbaladizo el pavimento, condición que ha facilitado la ocurrencia de accidentes de tránsito durante la mañana de este miércoles 7 de octubre.

Uno de estos hechos se registró a eso de las 7:00 horas en la ruta Las Palmas, en Viña del Mar, donde una colisión vehicular terminó con uno de los automóviles volcado.

El accidente de tránsito se registró a la altura del monumento conocido como Barco de Papel, en dirección hacia la comuna de Concón.

De manera preliminar, se informó que el accidente dejó una persona lesionada, quien debió ser asistida por los equipos de emergencia que se desplegaron hasta el lugar de los hechos.

De igual forma, se hizo un llamado a los automovilistas a desplazarse con precaución, sobretodo en rutas donde suelen ocurrir accidentes como en Las Palmas.

PURANOTICIA