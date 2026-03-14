Colisión vehicular mantiene alta congestión en el límite entre las comunas de Villa Alemana y Limache

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este sábado en el límite entre las comunas de Villa Alemana y Limache, en la región de Valparaíso.

Específicamente la emergencia se registró en la Ruta F-62, en el sector Lo Hidalgo, donde trabajan equipos de emergencia. Se hizo un llamado a transitar con precaución, y a optar por vías alternativas debido a la gran congestión vehicular que se presenta en el lugar.

De momento se desconocen las causas del siniestro, y los vehículos que estarían involucrados en el accidente. De momento no hay personas lesionadas confirmadas.

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