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Colisión vehicular mantiene alta congestión en el límite entre las comunas de Villa Alemana y Limache

Colisión vehicular mantiene alta congestión en el límite entre las comunas de Villa Alemana y Limache

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Específicamente la emergencia se registró en la Ruta F-62, en el sector Lo Hidalgo, donde trabajan equipos de emergencia. Se hizo un llamado a transitar con precaución, y a optar por vías alternativas.

Colisión vehicular mantiene alta congestión en el límite entre las comunas de Villa Alemana y Limache
Sábado 14 de marzo de 2026 12:46
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Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este sábado en el límite entre las comunas de Villa Alemana y Limache, en la región de Valparaíso.

Específicamente la emergencia se registró en la Ruta F-62, en el sector Lo Hidalgo, donde trabajan equipos de emergencia. Se hizo un llamado a transitar con precaución, y a optar por vías alternativas debido a la gran congestión vehicular que se presenta en el lugar.

De momento se desconocen las causas del siniestro, y los vehículos que estarían involucrados en el accidente. De momento no hay personas lesionadas confirmadas. 

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