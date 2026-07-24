Colisión vehicular generó alta congestión en la ruta Las Palmas de Viña del Mar

Una alta congestión vehicular se registra durante la mañana de este viernes en la Ruta Las Palmas, en dirección a Placilla, debido a una colisión ocurrida a la altura del puente El Quiteño, en la comuna de Viña del Mar.

Producto del accidente, el tránsito se encuentra con importantes demoras mientras equipos de emergencia desarrollan labores de atención en el lugar.

De acuerdo con la información disponible, la situación fue reportada alrededor de las 10:55 horas, junto con imágenes difundidas en redes sociales que evidencian el impacto en la circulación.

(IMAGEN INSTAGRAM @SITIODELSUCESO)

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