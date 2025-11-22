Colisión vehicular en Gregorio Marañón mantiene tránsito suspendido en sector Montemar de Viña del Mar

Una colisión vehicular registrada la mañana de este sábado en la avenida Gregorio Marañón, a la altura del sector Montemar, Viña del Mar, obligó a suspender momentáneamente el tránsito mientras equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

El accidente ocurrió cerca de las 11:22 horas, según un video difundido en la red social X por la cuenta @satiforestal, donde se observa la presencia de unidades de rescate evaluando la situación y atendiendo a los involucrados.

Hasta el momento no se ha informado sobre la existencia de personas lesionadas.

Noticia en desarrollo.

