Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Colisión vehicular en Gregorio Marañón mantiene tránsito suspendido en sector Montemar de Viña del Mar

Colisión vehicular en Gregorio Marañón mantiene tránsito suspendido en sector Montemar de Viña del Mar

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Un accidente vehicular registrado alrededor de las 11:22 horas obligó a interrumpir momentáneamente el tránsito mientras equipos de emergencia atendían la emergencia.

Colisión vehicular en Gregorio Marañón mantiene tránsito suspendido en sector Montemar de Viña del Mar
Sábado 22 de noviembre de 2025 12:06
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Una colisión vehicular registrada la mañana de este sábado en la avenida Gregorio Marañón, a la altura del sector Montemar, Viña del Mar, obligó a suspender momentáneamente el tránsito mientras equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

El accidente ocurrió cerca de las 11:22 horas, según un video difundido en la red social X por la cuenta @satiforestal, donde se observa la presencia de unidades de rescate evaluando la situación y atendiendo a los involucrados.

Hasta el momento no se ha informado sobre la existencia de personas lesionadas.

Noticia en desarrollo.

PURANOTICIA