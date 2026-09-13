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Colisión vehicular en Camino Internacional de Viña del Mar provoca congestión vehicular en dirección a Concón

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El siniestro entre vehículos particulares tuvo lugar específicamente en el sector de Santa Julia de la Ciudad Jardín, a la altura del paradero 3. Hasta el momento no se han registrado personas lesionadas por el hecho.

Colisión vehicular en Camino Internacional de Viña del Mar provoca congestión vehicular en dirección a Concón
Domingo 13 de septiembre de 2026 12:51
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Una colisión vehicular se registró durante la mañana de este domingo en la parte alta de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, la que involucró a automóviles particulares.

El siniestro tuvo lugar específicamente en el Camino Internacional, en el sector de Santa Julia de la Ciudad Jardín, a la altura del paradero 3 en dirección a la comuna de Concón.

En el lugar, se encuentra trabajando personal de emergencia para poder despejar la ruta, y hasta el momento no se han registrado personas lesionadas por el hecho.

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