Colisión vehicular en Camino Internacional de Viña del Mar provoca congestión vehicular en dirección a Concón

El siniestro entre vehículos particulares tuvo lugar específicamente en el sector de Santa Julia de la Ciudad Jardín, a la altura del paradero 3. Hasta el momento no se han registrado personas lesionadas por el hecho.
Una colisión vehicular se registró durante la mañana de este domingo en la parte alta de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, la que involucró a automóviles particulares.
El siniestro tuvo lugar específicamente en el Camino Internacional, en el sector de Santa Julia de la Ciudad Jardín, a la altura del paradero 3 en dirección a la comuna de Concón.
En el lugar, se encuentra trabajando personal de emergencia para poder despejar la ruta, y hasta el momento no se han registrado personas lesionadas por el hecho.
PURANOTICIA