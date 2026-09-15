Colisión que involucró a cuatro camiones pesados causó serios estragos viales en el camino La Pólvora de Valparaíso

Una colisión múltiple entre camiones se produjo la tarde de este martes en el camino La Pólvora en la ciudad de Valparaíso.

El choque por alcance se registró en el sector viaducto La Fábrica, en el kilómetro 81.150 e involucró a cuatro vehículos de mayor tonelaje.

La plataforma TransporteInforma Región de Valparaíso indicó que debido a la emergencia "se mantiene inhabilitada pista izquierda en dirección a Puerto. Transitar con precaución y a velocidad moderada".

La Central de Gestión de Incidentes del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso movilizó a las unidades 123 y 143.

Además, una ambulancia del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) se trasladó hasta el lugar del siniestro.

Cabe señalar que producto del choque por alcance se registró alta congestión vehicular en el sector.

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(Video: @INF0SCHILE)

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