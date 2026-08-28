Colisión por alcance entre dos camiones deja dos lesionados en ruta 5 Norte de Nogales

Dos personas resultaron lesionadas durante la noche de este jueves tras una colisión por alcance entre dos camiones registrada en la ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 118, en dirección al norte, en la comuna de Nogales.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el impacto provocó que uno de los vehículos, correspondiente a un camión tolva, terminara volcado en un foso ubicado a un costado de la carretera, perdiendo parte de su carga de gravilla.

El segundo camión involucrado también terminó dentro del foso, aunque sin volcar. Producto del impacto, el vehículo tolva terminó además sobre el cerco perimetral de una vivienda emplazada en las inmediaciones del lugar.

Carlos Salinas, encargado de Gestión de Riesgo y Desastres de la Municipalidad de Nogales, explicó que "en el kilómetro 118 se produce una colisión por alcance de dos camiones, uno de ellos termina volcado, perdiendo parte de su carga de gravilla. El otro camión termina completo dentro del foso, no volcado".

El funcionario agregó que ambos afectados fueron catalogados como pacientes verdes, es decir, con lesiones leves, y recibieron atención en el lugar por parte de los equipos de emergencia que llegaron al sitio del suceso.

Hasta el sitio del accidente concurrió personal de Bomberos de Nogales, equipos de la autopista, Carabineros de El Melón, una ambulancia del Cesfam de El Melón y funcionarios de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Nogales.

Cabe hacer presente que las circunstancias en que se produjo la colisión son materia de investigación por parte de los organismos correspondientes.

PURANOTICIA