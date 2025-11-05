Colisión múltiple que involucró a siete vehículos originó caótica congestión vehicular en la autopista Troncal Sur hacia Viña del Mar

Al menos siete vehículos se vieron involucrados en una colisión que tuvo lugar en la autopista Troncal Sur, en dirección hacia la comuna de Viña del Mar.

El accidente múltiple se registró específicamente en la pista izquierda de la carretera, a la altura del sector Calichero, al límite con la comuna de Quilpué.

Equipos de emergencia llegaron hasta el sitio del suceso para socorrer a las posibles personas que hayan sufrido algún tipo de lesión debido al impacto.

Desde la unidad Transporte Informa advirtieron que se trató de un "accidente vehicular en Troncal Sur, a la altura del Viaducto El Salto".

Producto de lo ocurrido, se mantuvo la restricción de pista hacia la costa, por lo que se pidió "transitar con precaución o preferir Troncal Urbano como alternativa".

