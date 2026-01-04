Colisión múltiple provoca congestión vehicular en Viña del Mar

La Central de Bomberos de Viña del Mar la mañana de este Domingo despachó a las máquinas B-33 y B-102 hasta el camino internacional, a la altura del paradero 12 del sector Achupallas, en dirección a Viña del Mar, tras recibirse un llamado por una emergencia de tránsito.

De manera preliminar, el procedimiento se originó por una colisión que involucraría a tres vehículos menores, situación que activó el protocolo de respuesta ante accidentes vehiculares con posible presencia de personas lesionadas.

Al llegar al lugar, personal de Bomberos inició labores de evaluación de la escena, control de riesgos y verificación del estado de los ocupantes, mientras se mantenía la seguridad del sector para evitar nuevos incidentes.

Hasta el cierre de esta información, no se ha confirmado oficialmente la existencia de personas lesionadas, quedando dicha información sujeta a la evaluación de los equipos de emergencia y de los organismos correspondientes.

Producto del accidente, se registra congestión vehicular en el sector, por lo que se recomienda a los conductores transitar con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal de emergencia y, de ser posible, optar por vías alternativas.

