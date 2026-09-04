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Colisión múltiple involucra a tres vehículos en el Camino Internacional de Viña del Mar

Colisión múltiple involucra a tres vehículos en el Camino Internacional de Viña del Mar

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El accidente se registró en dirección a Concón, a la altura del paradero 12 de Achupallas. Bomberos concurrió al lugar para realizar labores de rescate vehicular.

Colisión múltiple involucra a tres vehículos en el Camino Internacional de Viña del Mar
Viernes 4 de septiembre de 2026 07:44
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Una colisión múltiple que involucró a tres vehículos menores se registró durante la mañana de este viernes en el Camino Internacional, en la comuna de Viña del Mar, generando un procedimiento de emergencia en el sector.

El accidente ocurrió en dirección a Concón, a la altura del paradero 12 de Achupallas y en las inmediaciones del colegio Casteliano, hasta donde se trasladaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar.

De acuerdo con los primeros antecedentes, se trató de una colisión de mediana energía entre tres vehículos menores, por lo que voluntarios de Bomberos desplegaron equipos para efectuar labores de rescate vehicular.

Hasta el momento se desconoce la cantidad de personas que podrían haber resultado lesionadas producto del accidente, información que deberá ser determinada una vez que concluyan las labores de los equipos de emergencia.

(Imagen: @infogatecl)

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