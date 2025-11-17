Colisión múltiple generó una alta congestión en el camino internacional de Viña del Mar

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este martes 17 de noviembre en el Camino Internacional, ruta ubicada en la parte alta de Viña del Mar.

Se trató específicamente de una colisión múltiple registrada a la altura del paradero 3 del sector de Achupallas, en dirección a la comuna de Concón.

La unidad Transporte Informa señaló que se trató de un "accidente vehicular en el Camino Internacional, a la altura del paradero Tres de Achupallas,".

"Se mantiene restricción de pista en dirección a Concón", complementaron a través de sus redes sociales, donde hicieron un llamado a "transitar con precaución".

