Colisión múltiple en ruta Las Palmas deja dos lesionados y provoca alta congestión en Viña

Un accidente de tránsito movilizó la mañana de este viernes a diversos equipos de emergencia hasta la ruta Las Palmas, en la comuna de Viña del Mar.

Se trató de una colisión múltiple que involucró a cuatro vehículos menores en dirección a Placilla, dejando preliminarmente a dos personas lesionadas de carácter leve.

Debido a la emergencia, dos pistas debieron ser segregadas en la transitada vía: una en dirección a Placilla y otra hacia el sector de Concón, generando una serie de complicaciones en el desplazamiento de los automovilistas.

Hasta el lugar concurrió personal del SAMU para brindar atención médica a los afectados, además de unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar y funcionarios de Carabineros, quienes adoptaron el procedimiento correspondiente y trabajaron para normalizar el tránsito.

Cabe hacer presente que las causas del accidente están siendo investigadas.

PURANOTICIA