Colisión múltiple deja dos personas lesionadas en autopista Troncal Sur de Viña de Mar

Dos personas lesionadas dejó un accidente de tránsito registrado en el Troncal Sur, en dirección al centro de Viña del Mar, donde se desplegaron equipos de emergencia para atender a los afectados y adoptar el procedimiento correspondiente.

De acuerdo con los antecedentes entregados desde el lugar de la emergencia, la colisión involucró a tres vehículos menores y ocurrió a la altura del servicentro Copec, en las cercanías del enlace con avenida Uno Norte.

Hasta el lugar concurrieron funcionarios de Carabineros, personal del SAMU y equipos de Seguridad Pública de la Municipalidad de Viña del Mar.

El personal de salud evaluó a los dos lesionados, mientras que los uniformados quedaron a cargo del procedimiento policial tras la fuerte colisión.

A raíz del accidente, Transporte Informa había advertido sobre una restricción de pista en dirección al centro de la comuna y llamó a los conductores a circular con precaución y a velocidad moderada.

Posteriormente, la concesionaria Ruta 68 informó que la emergencia había finalizado en el kilómetro 106,2 y que la pista izquierda se encontraba habilitada para el tránsito.

Cabe hacer presente que con la emergencia controlada, se levantó el puesto de comando y los equipos desplegados regresaron a sus cuarteles.

PURANOTICIA