Colisión frontal entre dos vehículos menores deja a dos personas fallecidas en ruta que une Algarrobo con Casablanca

Dos personas perdieron la vida y otras dos resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito en la ruta F-90, que une las comunas de Algarrobo con Casablanca.

Según información preliminar, dos vehículos protagonizaron una colisión frontal de alta energía.

Respecto a la emergencia, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Algarrobo, Carlos Flores, señaló respecto a los lesionados que “uno se encuentra con una fractura en su rodilla y otro con fractura en su clavícula, sin pérdida de conciencia”.

Las personas heridas fueron derivadas a servicios de salud tras el choque que se registró en el kilómetro 16.490.

VIDEO:

PURANOTICIA