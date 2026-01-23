Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Colisión frontal entre dos vehículos menores deja a dos personas fallecidas en ruta que une Algarrobo con Casablanca

Colisión frontal entre dos vehículos menores deja a dos personas fallecidas en ruta que une Algarrobo con Casablanca

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

La emergencia que se registró la noche de este viernes también dejó a dos personas lesionadas, que se encuentran fuera de riesgo vital.

Colisión frontal entre dos vehículos menores deja a dos personas fallecidas en ruta que une Algarrobo con Casablanca
Viernes 23 de enero de 2026 22:48
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Dos personas perdieron la vida y otras dos resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito en la ruta F-90, que une las comunas de Algarrobo con Casablanca.

Según información preliminar, dos vehículos protagonizaron una colisión frontal de alta energía.

Respecto a la emergencia, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Algarrobo, Carlos Flores, señaló respecto a los lesionados que “uno se encuentra con una fractura en su rodilla y otro con fractura en su clavícula, sin pérdida de conciencia”.

Las personas heridas fueron derivadas a servicios de salud tras el choque que se registró en el kilómetro 16.490.

VIDEO:

PURANOTICIA

Cargar comentarios