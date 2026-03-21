Colisión frontal en la Autopista Los Andes deja un conductor fallecido en Santa María

Una colisión frontal entre dos vehículos particulares dejó una persona fallecida la mañana de este sábado 21 de marzo en Santa María, provincia de Los Andes.

El accidente se registró a las 07:40 horas en el kilómetro 10 de la Autopista Los Andes, en un tramo donde la calzada cuenta con demarcación de doble línea continua.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, uno de los vehículos se desplazaba en dirección al oriente cuando fue impactado frontalmente por un segundo automóvil que circulaba en sentido contrario, hacia el poniente.

Producto de la violencia del choque, el primer vehículo terminó volcado, quedando sus ocupantes atrapados en el interior, por lo que bomberos debieron rescatarlos, mientras personal del SAMU brindó una primera asistencia en el lugar.

Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, una hora más tarde se confirmó el fallecimiento del conductor del primer vehículo. A su vez, se indicó que su acompañante resultó con lesiones de carácter grave, pero que está fuera de riesgo vital, debiendo ser trasladado hasta el Hospital de Los Andes para recibir asistencia médica.

Hasta el sitio del suceso concurrieron funcionarios de Carabineros, unidades de Bomberos de Los Andes y San Esteban, además de tres móviles del SAMU.

Respecto a las causas del accidente, éstas serán determinadas por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, cuyos efectivos se constituyeron en el lugar para realizar los peritajes correspondientes.

(Imagen: @losandesonline1)

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