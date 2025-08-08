Colisión frontal de dos vehículos menores dejó un lesionado en ruta F-30E de Quintero

Un accidente de tránsito movilizó a equipos de emergencia hasta la ruta F-30E, en la comuna de Quintero, específicamente en el sector de Ritoque.

Se trató de una colisión frontal que involucró a dos vehículos menores, situación que dejó a una persona con diversas lesiones.

El siniestro vial se registró en dirección al sur, vale decir hacia la comuna de Concón.

Producto de lo ocurrido se registró una importante congestión vehicular, por lo que se hizo un llamado a utilizar la ruta F-190 como alternativa.

La unidad Transporte Informa reportó un "se mantiene congestión vehicular y tránsito lento, tanto en dirección a Quintero como en dirección a Concón".

