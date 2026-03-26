Colisión entre un camión y cinco vehículos menores deja ocho personas lesionadas en el Camino Internacional de Concón

Ocho personas lesionadas dejó una violenta colisión vehicular múltiple registrada en el Camino Internacional, en la comuna de Concón.

El accidente de tránsito se registró en las cercanías de la entrada a la planta ENAP (Empresa Nacional del Petróleo), en dirección Viña del Mar - Concón.

Asimismo, se indicó que la emergencia involucró a un camión con carga y a cinco vehículos menores, en los que viajaban las personas lesionadas.

Según dio a conocer la Municipalidad de Concón, las ocho personas lesionadas fueron trasladadas en ambulancias hasta el SAR de la comuna.

Hasta el sitio del suceso concurrió el alcalde Freddy Ramírez junto a personal de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad, paramédicos motorizados, Seguridad Pública, además de personal de Carabineros y voluntarios de Bomberos.

Cabe hacer presente que el tránsito vehicular se encuentra habilitado por la pista izquierda del Camino Internacional hacia la rotonda de Concón.

PURANOTICIA