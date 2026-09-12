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Colisión entre microbuses del transporte público en Concón: aseguran que conductor de línea 605 se habría dado a la fuga

Colisión entre microbuses del transporte público en Concón: aseguran que conductor de línea 605 se habría dado a la fuga

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Uno de los testigos de la colisión increpó al chofer, reprochándole que conducía a una velocidad aproximada de 100 km/h., lo que sin duda era un peligro para todos los pasajeros a bordo.

Colisión entre microbuses del transporte público en Concón: aseguran que conductor de línea 605 se habría dado a la fuga
Sábado 12 de septiembre de 2026 17:15
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Un grave accidente de tránsito se registró durante la tarde de este sábado en Avenida Concón Reñaca, una de las principales calles de la comuna de Concón, a la altura del súpermercado Jumbo.

La colisión habría tenido como protagonistas a dos buses del transporte público, lo que fue captado por un pasajero en video, quien asegura que el conductor de la micro 605 se habría dado a la fuga al momento del altercado, sin prestar ayuda a los pasajeros del otro microbús, el cual habría resultado con daños en la máquina.

Ante esto, el sujeto que logró registrar el momento increpó al chofer, reprochándole que conducía a una velocidad aproximada de 100 km/h., lo que sin duda era un peligro para todos los pasajeros a bordo.

El conductor solo se excusó, asegurando que el chofer de la otra máquina solía tener estas conductas, afirmando que incluso había aparecido anteriormente en las noticias por hechos similares.

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