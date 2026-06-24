Colisión entre dos automóviles generó congestión vehicular en la ruta Las Palmas en Viña del Mar

Dos vehículos colisionaron la tarde de este miércoles en la ruta Las Palmas, en la ciudad de Viña del Mar.

El accidente se produjo a la altura de la rotonda El Trébol y el Jardín Botánico, en dirección a la comuna de Concón.

El choque provocó interrupción en el tránsito y congestión, ya que los automóviles involucrados quedaron atravesados en la vía.

Equipos de emergencia llegaron hasta el sitio y Carabineros se hará cargo de las indagatorias sobre la colisión.

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