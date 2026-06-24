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Colisión entre dos automóviles generó congestión vehicular en la ruta Las Palmas en Viña del Mar

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El accidente se produjo la tarde de este miércoles a la altura de la rotonda El Trébol y el Jardín Botánico, en dirección a Concón.

Colisión entre dos automóviles generó congestión vehicular en la ruta Las Palmas en Viña del Mar
Miércoles 24 de junio de 2026 15:33
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Dos vehículos colisionaron la tarde de este miércoles en la ruta Las Palmas, en la ciudad de Viña del Mar.

El accidente se produjo a la altura de la rotonda El Trébol y el Jardín Botánico, en dirección a la comuna de Concón.

El choque provocó interrupción en el tránsito y congestión, ya que los automóviles involucrados quedaron atravesados en la vía.

Equipos de emergencia llegaron hasta el sitio y Carabineros se hará cargo de las indagatorias sobre la colisión.

(Imagen:

PURANOTICIA

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