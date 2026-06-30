Colisión entre camiones generó congestión en la ruta 5 Norte en la comuna de La Ligua

Una emergencia vial movilizó a equipos de rescate y personal de Carabineros durante la jornada de este martes 30 de junio en la comuna de La Ligua, luego de un accidente protagonizado por dos vehículos de carga en la ruta 5 Norte.

El hecho se produjo en el kilómetro 162,2 de la autopista Nueva Aconcagua, en el sector de Longotoma y en dirección hacia el sur donde, por razones que deberán ser esclarecidas, ambos camiones colisionaron, provocando una alteración en las condiciones normales de tránsito.

A raíz del impacto, una de las pistas quedó inutilizada para la circulación vehicular, por lo que el flujo de vehículos se mantuvo parcialmente restringido mientras se desarrollan las labores de emergencia y despeje de la ruta.

Hasta el lugar fueron despachados voluntarios del Cuerpo de Bomberos de La Ligua, además de personal de la concesionaria a cargo de la autopista y efectivos de Carabineros, quienes adoptaron las primeras medidas de seguridad y coordinación para evitar nuevos incidentes en la zona.

Hasta el cierre de esta nota no se habían reportado personas lesionadas producto de la colisión, mientras que las circunstancias que originaron el accidente serán materia de investigación.

Debido a la presencia de equipos de emergencia y a la ocupación de la pista derecha, las autoridades hicieron un llamado a los conductores que transitan por este tramo de la ruta 5 Norte a reducir la velocidad, respetar la señalización instalada y extremar las medidas de precaución.

PURANOTICIA