Colisión entre camión y cuatro vehículos deja una persona lesionada en el camino La Pólvora de Valparaíso

El conductor de un camión resultó con lesiones luego de un accidente de tránsito que se registró este viernes en Valparaíso.

En la emergencia se vieron involucrados la máquina de mayor tonelaje y cuatro vehículos.

El siniestro vial se produjo en el camino La Pólvora, a la altura del enlace Cardenal Samoré, en dirección a Placilla.

El camión quedó atravesado en plena vía en el kilómetro 69.590, causando el choque de los autos.

La persona afectada fue rescatada desde la cabina del vehículo por personal de emergencia y luego atendido por funcionarios del SAMU.

La plataforma TransporteInforma región de Valparaíso hizo un llamado a la "precaución".

"Se mantiene inhabilitada una pista en dirección a Puerto. Transitar con máxima precaución o preferir ruta 68/Santos Ossa como alternativa", agregaron.

(Imagen: @portalesfm)

