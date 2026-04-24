Colisión entre bus eléctrico y vehículo menor deja cuatro personas lesionadas en Placilla

Un accidente de tránsito se registró en el sector de Placilla de Peñuelas, en Valparaíso, el cual involucró a un bus eléctrico y un vehículo menor, dejando cuatro lesionados.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Cardenal Samoré con avenida Colina Verde, a la altura del colegio Siglo XXI, donde por causas que se investigan ambos móviles impactaron.

De acuerdo a registros de cámaras de seguridad del sector, el vehículo menor habría atravesado la intersección sin respetar una señal de “Pare”, lo que habría provocado la colisión.

Producto de la emergencia, la Central de Gestión de Incidentes del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso movilizó diversas unidades hasta el lugar para atender un rescate vehicular de carácter complejo.

En el sitio del suceso trabajó personal de Bomberos, Carabineros y equipos de salud, incluyendo funcionarios del SAPU de Placilla, quienes asistieron a los lesionados.

Las circunstancias exactas del accidente serán materia de investigación, aunque a la luz de los antecedentes revelados por las cámaras de televigilancia, todo obedecería a una imprudencia del conductor de la camioneta.

PURANOTICIA