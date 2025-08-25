Colisión de dos camionetas deja importante congestión vehicular en Av. 1 Norte de Viña

Dos camionetas se vieron involucradas en una fuerte colisión en la transitada avenida Uno Norte de la comuna Viña del Mar.

El hecho se registró minutos antes de las 8:00 horas en la intersección con el puente Cancha, en dirección hacia el sector de Limonares.

Equipos de emergencia concurrieron hasta el sitio del suceso, aunque no se reportan personas con lesiones de mayor consideración.

A raíz del accidente de tránsito, se generó una importante congestión vehicular a la altura del Valparaíso Sporting Club de la Ciudad Jardín.

PURANOTICIA