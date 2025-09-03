Colegio Patmos de Viña del Mar disputará la final del básquetbol masculino de los Juegos Deportivos Escolares

El Parque deportivo Estadio Nacional fue escenario de la jornada de semifinales del balonmano y básquetbol masculino en el marco de la final nacional del nacional escolar sub-14, que organiza el Instituto Nacional de Deportes.

El Instituto Abdón Cifuentes de San Felipe no pudo con el representativo de Antofagasta y cayó por 23-32 y este jueves disputará el bronce del balonmano masculino a las 16:30 horas.

El Liceo Corina Urbina de San Felipe siguió sumando victorias en la disputa por los lugares secundarios del balonmano femenino y se impuso al representativo de la región de Los Lagos por 27-21. Este jueves a las 18:00 hrs se medirá ante Ñuble por el noveno lugar.

Gabriela Mistral de La Ligua cayó en su duelo ante Coquimbo por 45-52 en el baloncesto femenino y ante Ñuble buscará el séptimo puesto este jueves a las 15:00 hrs.

PATMOS A LA FINAL

El colegio Patmos de Viña del Mar mantuvo el invicto, tras superar al colegio Teresiano de Los Ángeles, región del Biobío por 73-65 y este jueves a las 19:30 hrs jugará la final ante el Boston College de la región Metropolitana.

Los partidos se transmiten en el canal de youtube de IND.

PLATA EN LA NATACIÓN

Joaquina Negrete del colegio Hyatt de Villa Alemana, le dio la primera medalla a la región en los 100 mts pecho, con medalla de plata. La deportista venía de obtener la mejor marca técnica en el regional escolar, en los 50 y 100 mts pecho. En el relevo 4x50 combinado las deportistas; Emiliana Godoy, Mar Cárdenas, Joaquina Negrete y Matilda Aguayo obtuvieron la medalla de plata.

PURANOTICIA