Colegio Médico de Valparaíso le pone nota 1 al Gobierno en Salud: "El peor presupuesto y uno de los peores escenarios sanitarios"

Profunda molestia ha generado la rebaja presupuestaria establecida por el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Salud (Minsal), que vio recortadas sus remesas en casi 16 mil millones de pesos ($15.968.000.000), en un ajuste que forma parte de una estrategia más amplia que tiene como objetivo ordenar las finanzas públicas de nuestro país.

Para ello, se estableció una rebaja preventiva del gasto público durante los primeros 10 días de enero de 2025, por un total de 544 mil millones de pesos ($544.000.000.000), distribuidos en gastos de personal, bienes y servicios de consumo, adquisición de activos no financieros, transferencias de capital y el Tesoro Público.

El documento que la Dirección de Presupuestos (Dipres) envió al Ministerio de Salud explica que el reajuste se distribuye en distintas instituciones de salud. Por ejemplo, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) tuvo un ajuste de $3.282 millones, mientras que el Instituto de Salud Pública (ISP) redujo su presupuesto en $ 1.744 millones.

De igual forma, el informe revela que la Subsecretaría de Salud Pública experimentó una rebaja de 5.609 millones de pesos; la Subsecretaría de Redes Asistenciales, de $4.838 millones; y la Superintendencia de Salud, de 492 millones de pesos.

Y aunque inicialmente se informó que el reajuste al Ministerio de Salud excluiría a los Servicios de Salud (a cargo de los hospitales del país), lo cierto es que el impacto les llegará de manera indirecta, pues la reducción les afectará en dineros que recibían por otras vías como el programa de prestaciones institucionales (menos $32 mil millones) o por grupo relacionado de diagnóstico (menos $44 mil millones).

COLMED: RECORTE ES MAYOR

Toda esta polémica medida fue abordada por el presidente regional del Colegio Médico (Colmed) de Valparaíso, Dr. Luis Ignacio de la Torre, quien en diálogo con «Hora de Noticias», de Puranoticia.cl lanzó duros cuestionamientos al Gobierno, asegurando que el recorte de $16 mil millones en el presupuesto del Ministerio de Salud no es tal, sino que la cifra realmente superaría los $600 mil millones ($600.000.000.000).

"Se habla de un recorte de $16 mil millones para el presupuesto de Salud, pero para ser honesto, el recorte es de más de $600 mil millones. Durante el 2024, más de 600 mil chilenos dejaron el sistema de Isapre para trasladarse a Fonasa, y esas personas aportan –a través del 7% de sus remuneraciones– cerca de $600 mil millones al año, que adicionalmente se aportaron al Fonasa a través del descuento de salud, no se adicionaron al presupuesto", comenzó indicando el médico de profesión.

En ese sentido, el galeno expuso que "lo que se hizo fue restar esos 600 mil millones de pesos y, en el fondo, lo que ocurrió es que para este año 2025 tenemos que atender a cerca de 600 mil personas más (en Fonasa), con 16 mil millones de pesos menos en comparación al año 2024. O sea, un Gobierno que se dice 'progresista' y 'preocupado de la seguridad social y la salud', lo que termina haciendo es entregar uno de los menores aportes fiscales para Salud de los últimos años".

A su juicio, con esta decisión el Gobierno de Boric "incumple acuerdos con la OCDE y con respecto a reducir el gasto del bolsillo de los chilenos; además de que nos encontramos con una de las peores listas de espera, tanto en intervenciones quirúrgicas como atención de especialista; y un escenario sanitario complejo para este 2025, que ya empieza con problemas de pago a proveedores, que se arrastran del año pasado, y que empiezan a hacer crisis en muchos recintos de nuestra región y el país".

Con este escenario, surge una gran interrogante: ¿Dónde están los $600 mil millones que, asegura, el Gobierno recortó? El titular del Colmed de la región de Valparaíso manifestó a «Hora de Noticias» que "tenemos que preguntarle al Gobierno adónde se han ido esos recursos adicionales, porque no se vinieron a Salud. Aquí hay que ser muy franco: lo que hizo Salud fue reducir el aporte fiscal, dado que en el presupuesto suman el aporte fiscal más el aporte previsional (el aporte de las cotizaciones de salud) y eso lo netearon. O sea, como subió el aporte del 7%, el aporte fiscal bajó".

IMPACTO EN LA POBLACIÓN

Pero entonces, ¿dónde fue a dar ese aporte fiscal? De la Torre planteó que "sabemos que no se fue a ahorro porque el país está más endeudado que antes, pero hay que saber qué reparticiones públicas quisieron financiar con aquello. Tampoco fue a Fiscalía. El Gobierno hizo muy mal la pega el 2024 cuando tuvo que estimar la recaudación fiscal, pues la sobreestimaron a partir –en parte– del retorno de divisas desde el extranjero, y al no haber cumplido con esa recaudación fiscal, ahora entendemos dónde están estos fondos: están tapando hoyos de un mal cálculo que se hizo en el Ministerio de Hacienda, principalmente en la recaudación que se iba a obtener".

Con este panorama, el atender 600 mil personas más, con presupuesto de $16 mil millones menos, va a generar un impacto en la salud de la población, pues el facultativo explicó que "vamos a tener que retrasar atenciones, postergar atenciones y en muchos casos seguiremos haciendo nuestro máximo esfuerzo para ser lo más eficientes, pero eso tiene un límite". De paso, aseguró que esto generará "retrasos en proyectos de infraestructura" que incluso puedan afectan a la región de Valparaíso.

Sobre aquello, explicó que "probablemente no vamos a ver en Valparaíso ningún avance en mejoras de infraestructura en el Hospital Van Buren; no vamos a ver avances en la segunda etapa del Hospital Fricke; y vamos a ver muy pocos proyectos nuevos en etapa de ejecución. Vamos a ver que tal vez se diseñen proyectos, pero probablemente ninguno verá la luz, quizás algunas primeras piedras y cortes de cinta de buenas intenciones, como la buena intención de comprar el terreno anexo al Hospital Van Buren, pero probablemente no habrá ninguna novedad el 2025".

EVALUACIÓN AL GOBIERNO

Todo este diagnóstico hizo que el Dr. De la Torre continuará con fuertes críticas al Gobierno, haciendo una evaluación del mismo: "Si yo tuviera que ponerle nota al Gobierno, primero, las expectativas: cuando un Gobierno es de corte progresista y dice que es de orientación que va a fortalecer los derechos sociales, uno piensa que se meterá la mano al bolsillo para que el aporte a salud sea mayor, pero eso no ha ocurrido. En ese ítem, nota 1. Probablemente el peor presupuesto de Salud del que tengamos registro y quizás uno de los peores escenarios sanitarios el 2025".

En lo relacionado a fortalecer la red de salud y mejorar el escenario para la comunidad, aseveró que "probablemente le ponemos una nota 3, ya que han habido anuncios, como por ejemplo el financiamiento del terreno para ampliar el Hospital Van Buren, pero eso ha sido reactivo a la presión de distintos actores sociales, como el gobernador Mundaca, el diputado Lagomarsino, el Colegio Médico y trabajadores de la salud, que hemos reiterado junto a la comunidad, frente al hospital base más postergado de Chile. Pero tienes el ejemplo del Hospital Gustavo Fricke, que es nuevo y de altísimo nivel, que tiene una fase 2 que ni siquiera está diseñada ni financiada".

Acerca del compromiso social del Gobierno en materia de Salud, el presidente regional del Colegio Médico en Valparaíso remarcó que "probablemente está olvidado en la campaña que los precedió y que, probablemente, no van a honrar ese compromiso en los hechos porque ya no lo están honrando. En ese sentido, soy sumamente crítico de lo que ha hecho el Gobierno, pero entendiendo que el Gobierno anterior tampoco lo hizo mucho mejor en términos de la infraestructura sanitaria". Justamente en torno a la evaluación que hace del Gobierno de Piñera, su nota fue 4, considerando que tuvieron que enfrentar la pandemia del Covid-19 y que, a su juicio, "fue un desafío mayúsculo".

