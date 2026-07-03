Colegio Médico de Valparaíso advierte sobre el aumento de virus respiratorios y llama a reforzar medidas de prevención

La llegada de las bajas temperaturas marca el inicio de una temporada especialmente compleja para la salud de la población, debido al incremento de las enfermedades respiratorias. En ese contexto, el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, el Dr. Luis Ignacio de la Torre, explicó en Puranoticia Matinal, los principales factores ambientales y biológicos que favorecen la circulación de virus durante el invierno y entregó recomendaciones para prevenir contagios.

El dirigente gremial señaló que el frío influye de dos formas directas en el aumento de las infecciones respiratorias. En primer lugar, dificulta la ventilación de los espacios cerrados, favoreciendo la acumulación de virus en el ambiente. Además, las bajas temperaturas afectan el funcionamiento del organismo y debilitan la respuesta inmunológica.

"Nuestro sistema inmune trabaja peor en un ambiente de bajas temperaturas en comparación a un ambiente de alta temperatura".

A ello se suma la menor exposición al sol durante el invierno, lo que provoca una disminución en los niveles de vitamina D, nutriente que cumple un rol importante en el funcionamiento del sistema inmune.

SÍNTOMAS DE ALERTA

El especialista indicó que es importante distinguir un resfrío común de cuadros como la influenza o el COVID-19, con el fin de evitar consultas innecesarias que puedan saturar la red asistencial.

Explicó que los síntomas leves suelen aliviarse con medidas básicas, como el uso de paracetamol, una adecuada hidratación o infusiones, generalmente en un plazo de dos a tres días. Sin embargo, advirtió que existen signos de alarma que requieren atención médica inmediata.

"Principalmente fiebre alta (...) sobre 38, 38,5 grados. El compromiso de conciencia de la persona, o sea, que la persona se ve confundida, no logra hablar y se escucha agitada (...) o cuando tiene dificultad respiratoria, o sea, le cuesta respirar y tiene que hacer un esfuerzo extra para respirar".

REGRESO A CLASES

Con el retorno de los estudiantes a las aulas, el control de los contagios vuelve a ser un desafío importante. En ese sentido, De la Torre recordó que las mascarillas tradicionales siguen siendo efectivas para evitar que una persona enferma disperse partículas de saliva al ambiente. No obstante, recomendó el uso de mascarillas N95 para quienes buscan una protección más efectiva, especialmente al asistir a centros de salud.

Asimismo, frente a las bajas temperaturas en los establecimientos educacionales, enfatizó la importancia de que los estudiantes asistan bien abrigados para mantener una adecuada temperatura corporal.

Sin embargo, planteó que la solución de largo plazo pasa por incorporar filtros de aire capaces de retener partículas virales, una tecnología que, según explicó, ya se utiliza en distintos países.

"Esa tecnología que no es cara, ya se está utilizando en distintos países del mundo para que los niños, pese a que venga un niño con virus respiratorio, no termine toda la clase contagiada", destacó De la Torre, agregando que existen equipos cuyo valor fluctúa entre 50 mil y 75 mil pesos chilenos, capaces de proteger salas de clases de hasta 26 personas.

VACUNACIÓN PARA PREVENIR

Finalmente, el presidente del Colegio Médico de Valparaíso reiteró el llamado a la población a mantener la calma y vacunarse, recordando que la temporada invernal aún está lejos de terminar.

"La vacuna va a reducir las formas graves (...) todavía sabemos que nos queda mucho invierno por delante y por lo tanto buena idea vacunarnos a esta altura".

PURANOTICIA