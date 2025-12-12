Colegio Médico de Valparaíso advierte por posible impacto en Chile de la "súper gripe" H3N2 que colapsa hospitales en Reino Unido

En estado de alerta y sumamente preocupadas están las autoridades de Reino Unido por la acelerada circulación de la variante de la influenza H3N2, también conocida como «súper gripe», la cual ha generado un colapso hospitalario en varias ciudades.

Se trata de un subtipo del virus de la gripe que se caracteriza por su rápida transmisión y por causar síntomas más severos que otras variantes estacionales, situación que ha hecho llegar a miles de personas a los establecimientos de salud.

En términos técnicos, las constantes mutaciones de la influenza H3N2 hacen que el virus evada parte de la inmunidad adquirida en nuestro cuerpo, lo que se traduce comúnmente en olas más amplias de contagios y mayor demanda hospitalaria.

Según consignan medios británicos como The Telegraph o The Mirror, algunos hospitales se encuentran al límite, mientras que sus habitantes han vuelto a utilizar masivamente las mascarillas, tal como hace cinco años con la pandemia del Covid-19.

Lo que se sabe hasta el momento es que la temporada de gripe comenzó antes de lo presupuestado en el Reino Unido, y aún lejos de alcanzar su punto máximo, lo que ha elevado las alertas de las autoridades de salud frente a lo que pueda ocurrir.

Las hospitalizaciones por influenza alcanzan 7,79 por cada 100 mil personas, según consigna la Agencia de Seguridad Sanitaria británica (UKHSA), que asegura que se trata de un nivel catalogado como "medio", pero con tendencia al alza.

Pero, ¿qué efectos podría tener esta situación en la región de Valparaíso y Chile en general? Buscando resolver esta pregunta, Puranoticia.cl tomó contacto con el Dr. Luis Ignacio de la Torre, presidente regional del Colegio Médico en Valparaíso.

"Existe bastante preocupación por esta variante de la influenza, llamada H3N2, que es una mutación que, pese a que es un pequeño cambio en el virus, es capaz de generar una evasión parcial de la respuesta inmune de las personas", explicó.

¿Y qué quiere decir esto? Según explicó el dirigente gremial de los facultativos regionales, "el virus cambió, mutó y este cambio le permite ser más infeccioso o sortear mejor la inmunidad que hemos adquirido con la vacuna de la influenza".

Importante es tener en cuenta que esto no significa que la vacuna no funcione, según recalcó el Dr. De La Torre: "Funciona, pero se esperan más casos de contagio pese a la vacuna, y como es altamente contagiosa, se está viendo ya en Reino Unido un incremento de las hospitalizaciones y consultas en Urgencia".

Esto, a ojos de Estados Unidos y países que aún no han tenido el brote importante de influenza, principalmente en Europa, podría significar un incremento en las consultas de la hospitalización y, por ende, los cuadros graves y serios.

El presidente del Colegio Médico de Valparaíso sostuvo que, para Chile, lo importante de todo esto es que "estamos aprendiendo que la temporada de influenza en Inglaterra se adelantó, y probablemente va a pasar lo mismo en Chile".

Por todo ello, las medidas de control e higiene ambiental siguen siendo muy relevantes: así, recomendó ventilar los espacios cerrados; usar mascarillas, ideal del tipo N95; lavarse las manos con agua o con alcohol gel; y vacunarse antes del brote.

"Así que a cuidarnos entre todos, porque lo que estamos viendo con esta mutación de la variante de la influenza H3N2 parece ser más peligrosa que las que hemos tenido en los últimos 10 años", sentenció el Dr. Luis Ignacio de la Torre.

PURANOTICIA