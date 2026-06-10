Colegio Médico celebra compromiso con el Van Buren, pero advierte que expansión tardará años "No habrá corte de cinta pronto"

En lo que ha sido calificado como un hito para la sanidad pública de la región de Valparaíso, el Ministerio de Salud se comprometió formalmente a priorizar la normalización y expansión del Hospital Carlos Van Buren.

Tras una sesión de la Comisión de Salud en el Senado, las autoridades de la cartera se comprometieron a presentar el primer tramo del "Máster Plan" en los próximos tres meses, un paso clave para obtener la resolución sanitaria y avanzar hacia las etapas de diseño y construcción.

El presidente regional del Colegio Médico en Valparaíso, Dr. Luis Ignacio de la Torre, conversó con Puranoticia.cl y valoró el anuncio, destacando un cambio de postura histórico por parte del Ejecutivo tras décadas de postergación.

"Estamos, por una parte, esperanzados y con positivismo, porque es primera vez en muchos años, yo te diría que al menos en los últimos 30 años, que una autoridad de Gobierno y del Ministerio de Salud se compromete a priorizar la normalización del Hospital Van Buren".

El líder gremial aclaró que el proyecto no implica levantar un hospital desde cero, sino intervenir los espacios existentes para llevarlos al estándar actual y construir la infraestructura faltante para cumplir con la dotación de camas y áreas de atención exigidas.

De la Torre enfatizó que el problema de fondo se arrastra al menos 50 años de carencias estructurales, periodo en el cual otros recintos de la región —como el Hospital Dr. Gustavo Fricke, el Biprovincial de Quillota-Petorca o el de Marga Marga— sí fueron priorizados en los planes de inversión pública, mientras el Van Buren quedaba rezagado.

No obstante, el médico llamó a la calma respecto a las expectativas inmediatas de la población, diciendo que "esto es algo que tal vez nos va a tomar seis u ocho años en total y que es lejano y, por lo tanto, no es un anuncio de que va a haber un corte de cinta pronto. Para los pacientes que se atienden en Valparaíso es una buena noticia, pero no va a ser una buena noticia para este invierno ni para final de año".

"MÁSTER PLAN"

El Dr. De la Torre calificó como "realista" y alcanzable el plazo de tres meses para el primer tramo, debido a que el diseño del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) ya cuenta con un avance técnico significativo por parte del Servicio de Salud y la unidad de inversiones del ministerio. La estrategia se dividirá en las siguientes fases:

Fase 1 (Centro de Diagnóstico): Construcción de un edificio de al menos seis pisos en un terreno aledaño al hospital para trasladar las consultas de especialidades y exámenes que no son de urgencia (como ecografías y radiografías).

Construcción de un edificio de al menos seis pisos en un terreno aledaño al hospital para trasladar las consultas de especialidades y exámenes que no son de urgencia (como ecografías y radiografías). Fase 2 (Nueva Torre): Al despejar el área del policlínico actual (entre las calles Simón Bolívar y Colón), se liberará el espacio para construir una nueva torre que albergará la Unidad de Emergencia y ayudará a descongestionar las urgencias.

Al despejar el área del policlínico actual (entre las calles Simón Bolívar y Colón), se liberará el espacio para construir una nueva torre que albergará la Unidad de Emergencia y ayudará a descongestionar las urgencias. Fases 3 y 4: Normalización progresiva del resto de los espacios del hospital para aumentar la dotación de camas y las áreas de quirófanos.

Una vez presentado el plan, el proyecto deberá ser ingresado al Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso) para obtener su recomendación satisfactoria. Con este visto bueno, se procederá a la compra del terreno —para lo cual existe una glosa presupuestaria de 10 mil millones de pesos estancada desde inicios de 2025— y a las posteriores licitaciones de diseño y obras.

PILAR SANITARIO

Durante la instancia se derribó el mito de que el Carlos Van Buren es un recinto exclusivo para la comuna puerto. El hospital actúa como un centro de referencia para toda la región de Valparaíso y macrozonas colindantes.

"La especialidad neuroquirúrgica tiene su centro neurálgico, los tumores del sistema nervioso se operan en el Hospital Carlos Van Buren (...) no es sólo un hospital para Valparaíso, porque cuando este hospital no está realizando las atenciones de manera oportuna, se resiente no sólo la red de Valparaíso-San Antonio, sino que también la de Viña del Mar-Quillota y la de San Felipe Aconcagua".

Asimismo, recalcó su rol crítico en la UCI neonatal para la red Valparaíso-San Antonio y su trascendencia en el área de oncología, recibiendo pacientes de la tercera y cuarta región.

Además del déficit de infraestructura, las autoridades ministeriales apuntaron a problemas de gestión y gobernanza dentro del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA), un diagnóstico que el Colegio Médico comparte plenamente. De la Torre criticó duramente la alta rotación de directores en la última década (quienes promedian apenas un año en el cargo) y el uso de la red como "botín político".

"No puede ser que a la primera dificultad los directivos de salud salgan a solicitud del Gobierno de turno, o que, si hay un director que está desarrollando una buena tarea, el gobierno si cambia el eje o el color políticos lo saque. Pero tampoco es aceptable que el servicio de salud se transforme en un espacio de botín para operadores políticos".

El líder gremial responsabilizó directamente a la Subsecretaría de Redes Asistenciales por la falta de monitoreo continuo en años anteriores, lo que impidió reaccionar ante el crudo panorama invernal de pacientes esperando camas en sillones, en una ciudad que cuenta con menos de 1.7 camas por cada mil habitantes, muy lejos de las 4 recomendadas por la OMS.

DESAFÍOS PARALELOS

Finalmente, el Dr. De la Torre advirtió que la expansión del Van Buren es urgente, pero insuficiente por sí sola para resolver la crisis sanitaria regional. El dirigente instó a no descuidar otros proyectos clave como el Centro Macro Regional del Cáncer, la normalización de los hospitales Eduardo Pereira y Psiquiátrico del Salvador, y el desarrollo de la infraestructura para la Teletón.

Asimismo, defendió la necesidad de una integración público-privada eficiente, valorando los aportes de infraestructura de clínicas locales y centros universitarios para complementar la red pública en momentos de alta demanda.

PURANOTICIA