Colegio Don Orione de Quintero recibió el sello de Liceo Bicentenario de Excelencia: es el único de la región de Valparaíso en conseguirlo

Con gran orgullo y alegría, la comunidad educativa del colegio Don Orione de Quintero recibió el sello Liceo Bicentenario de Excelencia, que mantendrá por los próximos 10 años.

El establecimiento de Quintero, que educa a cerca de 1.300 estudiantes, postuló junto a otros 110 proyectos pedagógicos al Ministerio de Educación, de los cuales 90 fueron declarados admisibles.

Tras un riguroso proceso de evaluación, solo 20 establecimientos del país lograron adjudicarse esta distinción, siendo uno de ellos el colegio Don Orione.

El sacerdote Gustavo Valencia, representante legal del establecimiento, celebró este logro y destacó que "en Valparaíso hemos sido el único colegio reconocido como Liceo Bicentenario de Excelencia, así que estamos muy orgullosos porque podemos trabajar con mayor fuerza por los alumnos, para darles una mejor educación para que sean personas de valor en el mundo de hoy".

El Programa Bicentenario impulsa prácticas pedagógicas de calidad, igualdad de oportunidades y mejora de los aprendizajes, buscando una educación pertinente y equitativa para todas las realidades del país.

Además, el cuerpo directivo del establecimiento participó en la ceremonia de firma del convenio, que oficiliza este importante paso para esta comunidad educativa orionista.

PURANOTICIA