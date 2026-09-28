Colapso vial y desvíos en Concón: las complejas obras por socavón en el camino costero que mantienen en jaque a los vecinos

El equipo de Puranoticia.cl se trasladó hasta la comuna de Concón para constatar en terreno la difícil situación que viven a diario sus habitantes en el camino costero. Lo que comenzó hace varios meses como un socavón en la principal arteria del sector terminó por profundizarse drásticamente tras las intensas lluvias y temporales de mediados de julio. Esta emergencia obligó al cierre parcial de la avenida e instalación de obras de reparación, un escenario que actualmente provoca serios inconvenientes a los vecinos para acceder a sus propios hogares y que mantiene prácticamente colapsada la zona con tacos en horas punta.

Para las personas del sector, la falta de vías despejadas ha alterado radicalmente la rutina del barrio. La vecina Carolina explicó el impacto que genera el cierre de la avenida:

"Es complicado para todos, porque obviamente el paso no está libre para los vehículos, los vecinos que vienen por acá, que tienen que sacar y colocar sus autos. Yo creo que esos son los más afectados. El comercio también, porque no llega obviamente la gente de su lado (…) La locomoción no pasa. Todo eso afecta’’.

Además de la pérdida de dinamismo comercial y el aislamiento de los hogares, los problemas de infraestructura urbana golpean con mayor dureza a quienes presentan movilidad reducida y a las familias del sector:

"Yo creo que es lo que más afecta a gente. No sé qué va a andar con sus coches, los bebés, etcétera. Porque está muy mal en las calles (…) Y más aún para los autos, para la gente con movilidad reducida, peor todavía".

A la problemática peatonal y residencial se suma la reestructuración del tránsito. El desvío de la locomoción colectiva hacia calles interiores ha generado un panorama mixto entre la molestia por la escasez de transporte y el alivio de no compartir vías estrechas con vehículos de gran tamaño. Sobre el ritmo de las faenas, Carolina manifestó que "lo que sí se ve como harto lento, trabajan muy poco y pasa como que nunca hay gente trabajando bastante poco. Así que yo creo que se pudo haber avanzado más rápido", aunque guardó esperanzas de que "antes del verano ya esto va a estar solucionado".

Por su parte, quienes transitan en modos de transporte no motorizados han debido adaptarse a la interrupción de las ciclovías y la calzada. Vicente, usuario habitual de bicicleta, detalló las maniobras que debe hacer para desplazarse por el sector:

"Efectivamente andamos en bicicleta y si nos encontramos con que la avenida está cerrada, parte de un tramo también importante de la ciclovía que somos los que nosotros utilizamos y que entorpece a nosotros, al ciclista y también al peatón que tiene que desplazarse hacia la calle, hacia la calzada para poder transitar".

A pesar del esfuerzo por sortear los obstáculos, el ciclista rescató un punto positivo sobre la prohibición de paso a los autobuses por el tramo afectado:

"Tuve que hacer ahí unos desvíos como dices tú, unos zigzags ahí para poder pasar, pero gracias a Dios no hubo problemas para transitar (…) es un beneficio pero a la vez también es un desbeneficio para el peatón y para el ciclista que tiene que bajar a la calzada. Afortunadamente, está cortado el tráfico vehicular que eso también ayuda bastante".

El sentimiento es compartido por personas que visitan o pasean por el lugar. Kathy, quien recorría la zona en bicicleta, remarcó las dificultades de equilibrio y maniobrabilidad al encontrarse con los desvíos imprevistos:

"Hace mucho tiempo que no andaba en bicicleta y tengo como el espacio de la ciclovía, entonces encontrarme con un espacio reducido igual me complica (…) reducir el espacio pierdes el equilibrio, no puedes pedalear bien".

Asimismo, Kathy valoró el desvío de la locomoción colectiva por las vías alternativas para evitar riesgos mayores con el tránsito pesado:

"Eso es maravilloso (…) con auto ya es un poco más complicado, imagínate con la locomoción colectiva, sobre todo los micro que nos tienen mucho tino con el ciclista, para ellos el ciclista es como un auto más, entonces no hay una forma de apoyo ni nada de eso, entonces, maravilloso que también se desvíe la locomoción".

Entre atascamientos, estrechamiento de pasadas y la incertidumbre por los plazos finales de entrega, la comunidad de Concón continúa enfrentando los contratiempos diarios de una obra indispensable, pero cuya lentitud mantiene en alerta a residentes y transeúntes ad portas de la temporada estival.

PURANOTICIA