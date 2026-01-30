Colapso estructural en edificio de Valparaíso deja a hombre atrapado y con serias lesiones

Una persona resultó con serias lesiones producto del colapso estructural en un edificio ubicado en la calle Edwards, en el plan de Valparaíso.

El hombre habría resultado con fractura en una de sus extremidades, según reporta Radio Biobío, motivo por el que necesitó de asistencia médica en el lugar.

El incidente se produjo en el Espacio Durga, en el marco de trabajos en su techumbre, donde –por causas que tendrán que investigarse– cedió parte de la estructura.

Bomberos verificó que, en medio de trabajos que se realizaban en el techo de la estructura, una persona habría pisado un tragaluz, cayendo ambos al cuarto piso.

La caída del pesado material impactó a una persona que se encontraba al interior del inmueble, resultando atrapado entre los escombros y con lesiones.

"La persona resultó con fracturas en sus extremidades inferiores, siendo rescatada, evacuada y atendida por personal de Bomberos, que luego entregó el paciente a personal del SAMU para ser trasladada en ambulancia", indicó la institución voluntaria.

En tanto, desde Gestión del Riesgo de Desastre de la Municipalidad porteña informaron que investigarán si los trabajos contaban con permisos de la Dirección de Obras.

