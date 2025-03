Colapso de filtros de agua genera preocupación por la salud de vecinos en Limache 

El Comité de Agua Potable Rural (APR) «La Victoria», en Limache, enfrenta una situación crítica debido al colapso de los filtros de agua, que llevan más de 30 años en funcionamiento, a pesar de tener una vida útil estimada de sólo 20 años.

Este deterioro ha generado una grave crisis hídrica, afectando directamente la calidad del agua que se suministra a cientos de personas, incluidos un colegio y una sala cuna.

Tras reunirse con los vecinos, la diputada Chiara Barchiesi explicó que le pidieron indagar y dar respuestas, por lo que "me comuniqué con la Subdere, donde me señalaron que estaban esperando la aprobación de los fondos. Luego hablé con la consejera regional Elsa Bueno, quien me confirmó que el Consejo Regional de Valparaíso ya aprobó los recursos para la reposición definitiva de los filtros".

Sin embargo, esto puede tardar varios meses, por lo que tomó contacto con el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Fidel Cueto, quien informó que, gracias a gestiones de emergencia, se consiguieron filtros provisorios, los cuales deberían estar instalados en unas tres o cuatro semanas. "Esta situación es urgente, el agua es un elemento vital y no podemos seguir esperando”, dijo la legisladora.

Desde 2021, asesores de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) advirtieron sobre el estado de los filtros. No obstante, las gestiones para su reposición no prosperaron a tiempo. En octubre de 2023, el Municipio de Limache elaboró un informe técnico que confirmó la gravedad del daño y solicitó recursos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). Sin embargo, los fondos aún no se habían transferido.

En marzo de 2025, el colapso definitivo de los filtros provocó un aumento alarmante en los niveles de hierro y manganeso en el agua, generando manchas en ropa, baños y utensilios, y poniendo en riesgo la salud de los vecinos. Ante este escenario, el Comité «La Victoria» recurrió a la compra de bidones de agua para distribuir entre adultos mayores y personas vulnerables, mientras se espera una solución definitiva.

En medio de esta emergencia, una buena noticia llegó desde el Gobierno Regional de Valparaíso. La core Elsa Bueno, quien además preside la Comisión de Inversiones, señaló que "se aprobó la propuesta de distribución del PMB IRAL 2025, que permite distribuir recursos de la Subdere, entre los cuales está la entrega de $76.755.000 al Comité «La Victoria» para la reposición de filtros. Dicha aprobación fue ratificada en la sesión plenaria del Consejo Regional del 20 de marzo. Esto permitirá dar soluciones concretas a muchas familias de Limache y Concón afectadas por la escasez hídrica”.

Por su parte, la concejala limachina, Victoria Ladrón de Guevara, expresó que "la situación que estamos viviendo es insostenible. La falta de respuesta de las autoridades frente al deterioro de los filtros, que lleva más de tres años siendo un problema, ha generado esta crisis” y, de paso, hizo un llamado a autoridades regionales y nacionales "para que tomen medidas inmediatas y asignen los recursos necesarios. La salud y el bienestar de los habitantes de «La Victoria» están en juego. No podemos permitir que esta situación continúe afectando la calidad de vida de nuestros vecinos”.

El Comité APR «La Victoria» y la comunidad reiteraron su llamado urgente a las autoridades a agilizar la entrega de recursos y avanzar sin más demoras en la implementación de soluciones definitivas, garantizando el acceso a agua potable segura y de calidad para todas las familias afectadas.

PURANOTICIA