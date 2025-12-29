Coaniquem inicia campaña preventiva para evitar quemaduras por fuegos artificiales en niños y niñas de la región de Valparaíso

Con el objetivo de disminuir los casos de niños quemados por uso o manipulación de fuegos artificiales, además de reducir los riesgos de posibles incendios estructurales y/o forestales en la región de Valparaíso, la fundación Coaniquem, en conjunto con Carabineros, dieron inicio a una campaña preventiva desde Viña del Mar.

«No más Fuegos Artificiales» lleva por nombre esta iniciativa emblemática de la entidad, con la cual se busca prevenir quemaduras por pirotecnia durante las celebraciones de fin de año, teniendo en cuenta el incremento del uso ilegal de estos elementos, recordando que la legislación impide la fabricación, importación, comercialización, posesión y utilización de pirotecnia fuera de espectáculos autorizados.

Cristina Codina, coordinadora regional de la Fundación Coaniquem en Valparaíso, explicó a Puranoticia.cl que "todos los años hacemos la campaña «No más Fuegos Artificiales», aunque todo el año estamos trabajando con la comunidad para evitar que niños y niñas se quemen, pero esta campaña es en esta fecha".

Así es como entre diciembre y enero realizan un estudio, el cual arrojó en el periodo 2024-2025 un total de siete casos de niños quemados por uso de fuegos artificiales a nivel país, cifra que esperan reducir en el segmento diciembre 2025 - enero 2026.

Codina precisó que "desde que se promulgó la ley no más fuegos artificiales, ha disminuido 91% las quemaduras por fuegos artificiales. La primera ley (Nº 19.680), que fue el año 2000, esa ley se hizo para que no se compara, no se vendiera y no se manipularan fuegos artificiales y solamente se multaba al que lo hacía. Entonces, muchos vendedores preferían pagar la multa y seguían vendiendo".

Cabe hacer presente que posteriormente se hizo una modificación a esa ley, incluyendo ahora penas de cárcel, medida que ayudó a disminuir las cifras al 91% reportado.

En cuanto a la acción con Carabineros, la titular regional de Coaniquem manifestó que "ahora estamos unidos para evitar que niños y niñas se quemen, también por los incendios, porque los fuegos artificiales no solo afectan a los niños y niñas que se pueden quemar, sino que también provocan incendios forestales o incendios de viviendas. Entonces estamos con Carabineros para que las personas que ven a quienes están cometiendo este acto puedan denunciar en los canales o oficiales".

Por su parte, el sargento primero Patrick Lassnibatt, de la Oficina de Integración Comunitaria de la 1ª Comisaría de Viña de Mar, señaló a Puranoticia.cl que "esta campaña tiene como principal objetivo el no comprar, no manipular y no vender fuegos de artificio. Todos sabemos lo peligroso que es manipular fuegos de artificio, por eso hacemos en conjunto campañas preventivas de concientización a la comunidad para evitar la manipulación de estos fuegos de artificio, debido a la gravedad de los hechos y a las lesiones que provocan estos mismos".

