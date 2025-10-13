Club deportivo arrasado por el megaincendio en Viña del Mar fue nuevamente inaugurado

Luego de resultar severamente afectado por el megaincendio de 2024, el Club Deportivo Tamarugal ha culminado con éxito su proceso de reparación, gracias al financiamiento otorgado por el Ministerio del Deporte, a través del Fondo Nacional de Reconstrucción del Ministerio de Hacienda.

Las obras ejecutadas contemplaron reparaciones menores de cubierta y techo, limpieza provisional, rearmado de cielo falso, revestimientos de yeso y pintura, lo que permitió devolver la funcionalidad y dignidad a este importante espacio comunitario.

El seremi del Deporte, Leandro Torres, destacó que “vamos a seguir trabajando fundamentalmente para entregar dignidad al mundo del deporte que también se vio afectado por los incendios (...) estamos absolutamente conscientes, que estas obras van a beneficiar a cientos de familias, niños, niñas y adolescentes, también a nuestros adultos mejores, porque el deporte sólo hace bien.

A diferencia de otros procesos, fue el propio club quien asumió la ejecución de las obras, tras firmar un convenio con el Ministerio de Hacienda para el traspaso de los recursos.

La secretaria ejecutiva del Fondo para la Reconstrucción, Trinidad Undurraga, sostuvo que esta obra fue “posible gracias al compromiso de empresas privadas, cuyos aportes fueron canalizados a través del Fondo de Reconstrucción del Ministerio de Hacienda. Este es el tercer club deportivo reconstruido con recursos del Fondo, contribuyendo así al avance del Plan de Reconstrucción del Gobierno. Quiero reconocer la dedicación de las y los dirigentes del club, así como el trabajo conjunto de las instituciones públicas y la sociedad civil”.

Por su parte, Rodrigo Bahamondes, presidente del Club Tamarugal, manifestó que “perdimos parte importante de la infraestructura, sobre todo los techos, y junto al Seremi del Deporte y a Hacienda, nos ayudaron a reconstruir el club con un aporte económico grande y con una empresa que gestionó todo el trabajo. El trabajo se ejecutó, le dimos el vamos y es una nueva cara y un nuevo empezar para el club”.

Además, el gerente para la Reconstrucción, Patricio Coronado dijo sentirse “muy contento por lo que se hizo acá, porque es parte de la tercera sede que inauguramos, que son metas que vamos cumpliendo del Plan de Reconstrucción y son metas ambiciosas. El Presidente siempre dijo que no era solamente recuperar el espacio sino dejar los espacios mejores y eso es lo que estamos haciendo acá, trabajando todos los días para que esto resulte”.

Finalmente, se anunció que próximamente se sumarán nuevas obras en la comuna de Quilpué, entre ellas la construcción de la nueva sede del club deportivo “Pompeya Sur Fútbol” y la reconstrucción de la sede del club “Pompeya Sur de Rayuela”, ambas iniciativas en coordinación con el municipio y el Fondo de Reconstrucción.

“A estas obras se van a sumar prontamente dos obras nuevas en Quilpué: la primera en donde el municipio ya tiene los recursos y está trabajando en el proceso administrativo para iniciar la construcción de la nueva sede del club deportivo “Pompeya Sur Fútbol” y estamos también trabajando con el Fondo de Reconstrucción para obtener los recursos e iniciar la reconstrucción de la sede del club deportivo “Pompeya Sur de Rayuela”, puntualizó el seremi Torres.

