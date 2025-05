Club de Valparaíso donde juega la pareja de Boric responde a críticas por financiamiento: "No manchen el deporte femenino"

La Sociedad Sportiva Italiana de Valparaíso, club de básquetbol al que pertenece Paula Carrasco, pareja del Presidente Gabriel Boric, se refirió a los cuestionamientos que diputados de la UDI han realizado en torno al aumento de los recursos entregados durante 2024, haciendo un llamado a que "no manchen el deporte femenino".

El diario La Segunda dio a conocer que la institución deportiva porteña recibió $52 millones durante el año pasado, cifra que supera ampliamente el financiamiento que habían recibido con anterioridad, que era de 6,4 millones de pesos el año 2021, situación que levantó de inmediato las sospechas de parlamentarios gremialistas.

El detalle da cuenta que de estos casi $53 millones, $24 millones provinieron del Gobierno Regional de Valparaíso y los otros $29 millones fueron entregados por la Municipalidad de Valparaíso. Las suspicacias de la UDI se originan por el hecho de que el Gore es administrado por Rodrigo Mundaca (cercano al Frente Amplio) y la casa edilicia porteña era liderada por Jorge Sharp (con pasado en la tienda del Presidente).

"Por transparencia, es indispensable que el Gobierno Regional y la Municipalidad de Valparaíso expliquen por qué, de un año para otro, una determinada sociedad deportiva pasó de recibir entre $6 y $7 millones a casi $53 millones, lo que significa un aumento de más de un 600%", manifestaron los legisladores de la UDI.

De igual forma, agregaron que "no vamos a levantar ninguna acusación mientras no tengamos esa información, pero es a lo menos extraño e inusual que el mismo club en el que juega la actual pareja del Presidente Boric haya aumentado sus aportes económicos, justo el mismo año en que ambos hicieron pública su relación".

Quien se sumó a las críticas fue la diputada RN Camila Flores, quien señaló que "espero que esta situación se esclarezca lo antes posible, para que no empañe el actor positivo de la mayoría de los integrantes de este club que tiene más de 100 años en la región. Este club de básquetbol es un club antiguo, que ha dado grandes alegrías a nuestra región y la verdad es que entristece mucho que se vean involucrados en esta polémica de traspaso de recursos. Espero que se esclarezca la situación lo antes posible".

Una vez estallada la polémica, la Sociedad Sportiva Italiana de Valparaíso abordó los cuestionamientos a través de un comunicado, en el que explicaron que "durante 2024 accedimos a dos fuentes de financiamiento con reglas y procedimientos públicos y transparentes: una subvención municipal, aprobada por unanimidad del Concejo Municipal de Valparaíso, destinada a cubrir gastos extraordinarios derivados del ascenso a Liga 1: inscripción, cuerpo técnico, transmisiones y traslados; y la postulación al concurso del Fondo Vinculación 8% del FNDR del Gobierno Regional, por hasta $30 millones, que después de cumplir los requisitos de admisibilidad, fue evaluada favorablemente por una comisión técnica y aprobada y ratificada por el Core y el Gore".

Acerca de este año, indicaron que "en 2025 no hemos recibido subvención municipal ni asignaciones directas del Gobierno Regional. Estamos postulando, como cualquier institución, a fondos FNDR, cumpliendo con más de 30 requisitos administrativos".

Momento seguido, desde el club de básquetbol de Valparaíso pidieron "a quienes quieran aprovecharse de esta situación" que "no instrumentalicen la vida privada de nuestra jugadora, ex seleccionada nacional, para instalar sospechas infundadas; no manchen el deporte femenino ni el logro único de jóvenes mujeres estudiantes y trabajadoras que han sabido superarse y sobreponerse al medio".

Finalmente expusieron que "somos un club que practica la tolerancia, la inclusión y las divergencias de opinión, no así la grosería y vulgaridad".

