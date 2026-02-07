Club Aéreo de Quillota confirma incidente de aeronave durante festival 2026

Un incidente aéreo se registró durante la tarde de este sábado en el aeródromo El Boco, comuna de Quillota, mientras se desarrollaba el Festival Aéreo Quillota 2026, luego de que una avioneta perdiera el control y se precipitara fuera de la pista de aterrizaje.

De acuerdo con información entregada por el Cuerpo de Bomberos de Quillota, la aeronave involucrada cayó sobre paneles solares colindantes a la pista, lo que generó además un principio de incendio en el lugar.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quillota, Marcos Velásquez Godoy, explicó que “hoy durante la tarde, mientras se efectuaba el festival aéreo en el aeródromo de Quillota, una aeronave, una avioneta, perdió el control cayendo sobre los paneles solares que se encuentran colindantes a la pista de aterrizaje”.

Velásquez detalló que “en el interior de esta avioneta iban cuatro ocupantes junto al piloto, quienes afortunadamente no tuvieron mayores lesiones, siendo atendidos por personal de rescate de nuestro Cuerpo de Bomberos”, agregando que la situación fue controlada oportunamente.

Asimismo, el comandante confirmó que “también se hizo control de un principio de incendio en el lugar”, evitando que la emergencia se propagara y generara mayores daños en el sector del aeródromo.

En paralelo, el Club Aéreo de Quillota emitió un comunicado oficial señalando que la aeronave involucrada corresponde a una avioneta privada, indicando que los pasajeros y el piloto salieron por sus propios medios y se encuentran en buenas condiciones de salud, siendo evaluados por personal del SAMU.

Debido a lo ocurrido, el festival aéreo fue suspendido, mientras que las causas del accidente quedaron bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes, con la colaboración de las instituciones involucradas.

