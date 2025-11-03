Clientes intentaron incendiar un local de KFC en Viña del Mar tras violento incidente

Momentos de terror se vivieron este domingo al interior del restaurante de comida rápida KFC, ubicado en la intersección de Av. Libertad con 14 Norte, en Viña del Mar.

Tras un confuso incidente protagonizado por tres personas que ingresaron a comprar al establecimiento comercial, una mujer agredió a un guardia de seguridad.

Frente a esta situación –y según consigna radio Biobío– testigos del hecho llamaron a Carabineros advirtiéndoles de la situación acontecida en el local.

No obstante a lo anterior, a la llegada del personal policial, los tres antisociales ya se habían retirado del restaurante, dando por superada la situación.

Pero con el paso de los minutos, los sujetos volvieron, pero esta vez con la intención de incendiar el establecimiento, el cual aún seguía con clientes en su interior.

Debido a esta situación, se requirió de la presencia de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, quienes lograron controlar la emergencia.

Tras este hecho, la administración del local de comida rápida decidió cerrar sus puertas para no exponer a sus trabajadores, a sus clientes ni a su infraestructura.

Cabe hacer presente que no hay detenidos por esta violenta acción.

