Clausuran restaurante en Reñaca que operaba como discoteca con patente falsificada

El Municipio de Viña del Mar junto a Carabineros clausuraron el restaurante "Manda" en Reñaca y que funcionaba de manera irregular, luego de constatarse que el local operaba utilizando una patente comercial falsificada, correspondiente a otro recinto y para un giro distinto.

El recinto no cumplió compromisos para regularizar diversas infracciones e incluso falsificó un rótulo para funcionar como cabaret, de manera totalmente al margen de la ley, originando diversas situaciones que afectan la seguridad de su entorno con fiestas de manera permanente.

Durante el proceso de fiscalización realizado por la Dirección de Ingresos, Carabineros y de Seguridad Pública municipal, se detectó que el rótulo de la patente exhibida no correspondía al establecimiento, sino que pertenecía a un local distinto, lo que constituye una infracción grave a la normativa municipal vigente.

Además, el recinto desarrollaba actividades propias de una discoteca, sin contar con la autorización ni la patente correspondiente para ese giro.

Dadas las reiteradas denuncias de los vecinos de sector y para resguardar la seguridad de las personas y el cumplimiento de la ley, el municipio procedió a la clausura inmediata del local e inició las acciones administrativas y legales pertinentes.

TOLERANCIA CERO

De esta manera, se responde a los reclamos que efectuaron vecinos y locatarios del sector donde se ubica el local que había sido clausurado anteriormente y que no cumplió los compromisos para regularizar su situación.

El Municipio de Viña del Mar indicó que "realiza una fiscalización permanente y rigurosa respecto a más de una quincena de locales y recintos de este tipo, aplicando una política de tolerancia cero a quienes vulneran la normativa, engañen a la autoridad o pongan en riesgo a la comunidad".

Por ello, llamaron a los propietarios de locales comerciales "a cumplir con las exigencias legales y contar con las autorizaciones correspondientes para el desarrollo de sus actividades".

IMÁGENES

PURANOTICIA