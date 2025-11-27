Clausuran local dedicado a la venta irregular de propiedades y lotes en Papudo

Más de 450 procedimientos han realizado de manera conjunta el equipo de Seguridad Municipal y Carabineros, a través del convenio OS14, en la comuna de Papudo.

Y es que en los últimos tres meses, se han llevado a cabo diversos controles vehiculares, de identidad, fiscalizaciones al comercio, arrestos nocturnos, órdenes judiciales, fiscalizaciones de patentes de alcoholes y denuncias ciudadanas.

Este trabajo articulado ha permitido ordenar el funcionamiento del comercio local y, desde esa perspectiva, Carabineros, la Dirección de Seguridad Municipal y el Departamento de Rentas Municipales están realizando un barrido exhaustivo para detectar locales que operan sin los permisos normativos.

Aunque existe un esfuerzo por educar y acompañar a los comerciantes, el Municipio de Papudo aplica las infracciones en los casos correspondientes.

Fruto de ese proceso, los equipos municipales han concretado la notificación para la posterior clausura de un local dedicado a la venta irregular de propiedades y lotes que oferta terrenos sin patente y comercializa derechos de terrenos en zonas donde no es posible construir, según la normativa del Minvu y de la DOM.

La alcaldesa Claudia Adasme señaló que “este trabajo con OS14 nos permite actuar con rigor porque para eso estamos mandatados y lo hacemos ordenando, fiscalizando y tomando decisiones difíciles cuando es necesario, porque nuestro deber es garantizar que nadie aproveche vacíos para engañar a la gente y por la misma razón es que nosotros como municipio ya presentamos una querella que esperamos pueda tener resultados positivos en el corto plazo. En otros casos, hacemos labor de educación, pero a los propietarios se le señalan plazos para que corrijan sus faltas”.

A su vez, el director de Seguridad Municipal, Balther López, valoró que "estamos presentes en terreno, acompañando el trabajo policial y realizando una importante labor de control del comercio formal e informal. Este convenio nos ha permitido avanzar con mejores resultados porque se suma la labor de Carabineros, que para nuestra dirección es un aporte muy importante”.

PURANOTICIA