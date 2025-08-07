Claudio Uribe, ex fiscal y actual abogado de Reginato, buscará el Senado por Valparaíso en representación del Partido de la Gente

Con más de 20 años de experiencia en Derecho Penal, el abogado y ex fiscal del Ministerio Público, Claudio Uribe Hernández, sorprendió al mundo político al anunciar que competirá por el Senado en Valparaíso representando al Partido de la Gente (PDG).

El ex fiscal adjunto de Valparaíso y ex presidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) desde 2013 hasta 2021, explicó que su nombre fue propuesto por la dirigencia regional de la colectividad para la Elección Parlamentaria de noviembre.

"Para mí, se trata de un tremendo desafío, que me permitiría contribuir con mi experiencia a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región", señaló el abogado que entre sus clientes tiene a la ex alcaldesa Virginia Reginato.

Tras su confirmación, Uribe expresó que "es una oportunidad de entregar mi aporte en materias de seguridad, apoyando la labor de las policías, y obligando a la Fiscalía y a los Tribunales a ser más eficientes en materia de combate del delito".

Asimismo, el abogado que se especializó también en delitos económicos y en gestión pública, indicó que esto lo hará "procurando que el Gobierno y los municipios den prioridad a la lucha contra el crimen, destinando eficientemente todos los recursos disponibles a prevenir delitos y encarcelar a los responsables".

"Llevo 25 años trabajando en la región, siempre en materia de Derecho Penal. Por ello, tengo las capacidades suficientes para la tarea", afirmó el ex persecutor en ciudades como La Ligua, Isla de Pascua, Santiago y Valparaíso.

Cabe recordar que Claudio Uribe Hernández fue presidente de la Asociación Nacional de Fiscales durante tres periodos consecutivos (2013 a 2021), situación que lo llevó a coordinar el trabajo de más de 700 fiscales a nivel nacional.

Respecto a la posibilidad de trasladar toda esta experiencia hacia la Cámara Alta, sostuvo que "llegar al Parlamento será también una oportunidad para combatir la corrupción, apoyar a los emprendedores y eliminar la burocracia".

En materia presidencial, el abogado de profesión también comunicó que "apoyaré la propuesta de Franco Parisi, quien ha levantado una opción de centro, ciudadana y centrada en los derechos de las personas comunes y corrientes".

"Quiero ser su soporte en el Congreso Nacional, para que -cuando llegue al Gobierno Franco Parisi cuente con los votos necesarios para realizar su propuesta en favor de los chilenos, especialmente de la clase media y los necesitados", cerró.

Vale hacer presente que Claudio Uribe Hernández cuenta con estudios de Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales, además de diplomados en Derechos Humanos y Compliance. Actualmente ejerce como abogado de forma independiente.

