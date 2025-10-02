Ciudades costeras de Valparaíso se preparan para megasimulacro de sismo y tsunami: sirenas y mensaje SAE marcarán el inicio

A las 11:00 horas de este jueves 2 de octubre comenzará en las comunas costeras de la región de Valparaíso un simulacro de sismo con posterior tsunami.

La actividad es organizada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en coordinación con diversas instituciones locales.

"Invitamos a participar a la comunidad en general, operadores turísticos, empresas, servicios públicos y establecimientos educacionales", indicó el organismo.

En ese sentido, también hicieron un llamado a revisar los planos de evacuación disponibles, recordando que estos están en permanente actualización.

Asimismo, pidieron actualizar los protocolos de evacuación y Plan Familia Preparada, además de llamar a participar del ejercicio junto a familiares y cercanos.

En lo específico, el sonido de las sirenas de vehículos de emergencia y/o el mensaje SAE indicará a las 11:00 horas de este jueves el inicio del ejercicio.

Luego de dos minutos, Senapred indica que se debe evacuar hacia el punto de encuentro más cercano, sin olvidar llevar un kit de emergencia.

"Cuando el ejercicio finalice, llegará un nuevo mensaje SAE a tu celular para que retornes a tus actividades normales", concluyó Senapred.

PURANOTICIA