Ciudadano peruano de 26 años fue asesinado a disparos al interior de un auto en Quillota

Un ciudadano peruano de 26 años, avecindado hace años en Chile, fue asesinado con un arma de fuego este lunes 10 de noviembre en la calle Covarrubias, en el límite de las comunas de Quillota y La Cruz, en la zona interior de la región de Valparaíso.

El cuerpo ya sin vida de este hombre fue encontrado al interior de un automóvil, al lado del copiloto, lo que mantiene abiertas las hipótesis respecto a lo ocurrido, pudiendo haberse tratado de un robo o de "otra situación", como indicó la Fiscalía.

"No se puede descartar por ahora nada; podría haber sido un robo o podría haber sido otra la razón que justifica la presencia de los sujetos. Pero una vez establecido el móvil y los antecedentes que permitan identificar a los autores, seguramente saldrán las órdenes de detención para ellos", indicó el fiscal de Quillota, César Astudillo.

En ese sentido, conforme a los primeros antecedentes recabados, sumado a los empadronamientos a testigo y revisión de las imágenes de las cámaras de televigilancia, se logra visualizar a sujetos que huyen del auto donde se encontró a la víctima.

Es por este motivo que se están realizando exámenes dentro del vehículo para levantar huellas que permitan identificar a los autores y establecer el móvil del crimen.

Por su parte, el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso, explicó que tras el examen del médico criminalista detectaron que el cadáver "presentaba una herida por proyectil balístico en la región torácica anterior y su causa de muerte correspondería un traumatismo torácico por arma de fuego".

Cabe hacer presente que los detectives de la PDI analizaron también las cámaras de seguridad del lugar, además de tomar el relato de testigos, con la finalidad de establecer la dinámica de cómo ocurren los hechos y con ello también dar con la identidad del o los autores, antecedentes que serán remitido al Ministerio Público.

La víctima, de nacionalidad peruana, tenía 26 años y no mantenía antecedentes.

