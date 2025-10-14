Ciudadano extranjero fue detenido por circular en automóvil con documentación y patentes falsas en el plan de Valparaíso

Carabineros de la Sección Centauro de Valparaíso, durante un patrullaje preventivo en el marco del plan «Calles sin Violencia», procedió a la fiscalización de un vehículo marca Chevrolet, modelo Groove, color blanco, que circulaba por la Av. Colón de la ciudad.

Durante el procedimiento, el conductor hizo entrega de la documentación del vehículo, sin embargo, al efectuar la inspección física de las placas patentes, el personal policial detectó irregularidades evidentes que hacían presumir su falsificación.

Posteriormente, en la unidad policial se verificó que los números de chasis presentaban alteraciones y que el número de motor no correspondía a las placas patentes exhibidas, confirmándose así la adulteración del vehículo y la falsedad de la documentación presentada.

A raíz de lo anterior, Carabineros procedió a la detención del conductor, un ciudadano extranjero de 37 años, por el delito de falsificación de instrumento público y receptación de vehículo motorizado.

