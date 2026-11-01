Ciudadano colombiano es detenido en Valparaíso por su presunta participación en homicidio en El Quisco

Este domingo se dio a conocer la detención de un sujeto de nacionalidad colombiana en Valparaíso, el que estaría siendo imputado por el crimen de un hombre de 27 años el pasado 31 de octubre, quien ingresó con un impacto balístico en el tórax al Cesfam de El Quisco, donde posteriormente falleció.

De acuerdo a información preliminar, la víctima fatal habría sido atacada en la playa Los Corsarios de la comuna ubicada en la región de Valparaíso.

“Personal de esta brigada especializada, por instrucción de la Fiscalía TIF, el día 31 de octubre en la madrugada concurrió hasta la comuna de El Quisco por un homicidio por arma de fuego de un hombre adulto de nacionalidad chilena”, señaló el subcomisario Isaac Mejías, de la Brigada de Homicidios San Antonio.

“En el lugar, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional de Valparaíso, se desarrollaron diversas diligencias investigativas que permitieron establecer la dinámica de los hechos, además de reunir los medios probatorios para la identificación y posterior detención de un hombre adulto de nacionalidad extranjera en la comuna de Valparaíso”, añadió.

“El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía. Se continúa desarrollando diligencias investigativas que permitan establecer la eventual participación de uno o más participantes en el hecho”, concluyó el subcomisario Mejías.

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