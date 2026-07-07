Ciudadano boliviano de 26 años fue asesinado a balazos en Playa Ancha de Valparaíso

Un ciudadano de nacionalidad boliviana, de 26 años, fue asesinado a balazos este martes en la parte alta del cerro Playa Ancha, en la comuna de Valparaíso.

El crimen se registró en la población Montedónico, donde la víctima fue atacada en plena vía pública, recibiendo un disparo en la espalda por causas que se indagan.

Tras la agresión, el hombre fue trasladado hasta el SAPU de Quebrada Verde, donde ingresó con heridas de bala. Pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, falleció debido a la gravedad de las lesiones con las que arribó.

Hasta el recinto asistencial concurrió Carabineros, que posteriormente resguardó el sitio del suceso a la espera del desarrollo de las primeras diligencias investigativas.

Por instrucción de la Fiscalía, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos detectives trabajan para establecer la dinámica del ataque e identificar a él o los autores del homicidio.

Cabe hacer presente que hasta el cierre de esta nota, la policía civil aún no entregaba antecedentes respecto de este nuevo crimen que enluta a la comuna de Valparaíso.

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