Círculo de confianza de Reginato entre las cuerdas: Ex Director de Finanzas deberá devolver $35 millones al Municipio de Viña

En el contexto de una investigación por presunta malutilización de recursos fiscales en la Municipalidad de Viña del Mar, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ordenó el reintegro de 35 millones de pesos por parte de Pablo Staig, ex asesor jurídico y ex director de Finanzas durante la administración de Virginia Reginato en la comuna.

Fue en diciembre del año 2023 cuando el CDE presentó una demanda ejecutiva en contra de la ex Alcaldesa de la Ciudad Jardín y asesores de su máxima confianza, como el ya mencionado Pablo Staig; el ex director de Finanzas, Manuel Echeverría; el ex director de Control, Hugo Espinoza; y el ex jefe de Contabilidad, Abel Saavedra; por fraude al fisco, por más de 80 millones de pesos ($80.390.084), más intereses penales y costas.

Cabe recordar que dicha demanda se fundó en la sentencia de primera instancia, del año 2019, del Tribunal de Cuentas de la Contraloría General de la República, la cual fue confirmada por el mismo tribunal en segunda instancia el 26 de mayo de 2020.

En ésta última, se condenó a los demandados, todos funcionarios o ex funcionarios de la Municipalidad de Viña del Mar, por la responsabilidad civil en que incurrieron, derivada de su deficiente administración de recursos públicos en la casa edilicia, como consecuencia de la improcedencia de los gastos realizados con motivo de celebraciones y adquisiciones al interior de la Ciudad Jardín.

La millonaria suma que tendrá que reponer Pablo Staig será analizada en profundidad en la sesión de este martes 10 de junio en el Concejo Municipal de Viña del Mar, instancia donde los 10 ediles tendrán que referirse a la solicitud expresada por el Consejo de Defensa del Estado la que, de aprobarse, significará que tendrá que reponer los 35 millones de pesos al contado, en una sola cuota y de manera obligatoria.

La solicitud del CDE fue abordada en profundidad por la alcaldesa viñamarina, Macarena Ripamonti, quien señaló al respecto que "vamos a revisar en el honorable Concejo un punto relativo a la restitución de fondos por parte de algunos colaboradores de la ex alcaldesa Virginia Reginato, fondos que son restituidos al Municipio en el contexto de acciones decididas que ha tomado el Consejo de Defensa del Estado".

La jefa comunal de la Ciudad Jardín también precisó que "este es un acto que nosotros consideramos que es de justicia, ya que quien daña, paga; y sí se ha determinado que efectivamente hay un daño al patrimonio de la comuna de Viña del Mar. Por eso es que lo vamos a tratar junto al Concejo, y también estos son ejemplos que tienen que observarse y comentarse a la comunidad, con el objeto de que nunca más como sociedad viñamarina podamos permitir que este tipo de cosas sucedan".

Asmismo, la máxima autoridad de la comuna expuso que "hoy nosotros hacemos nuestro trabajo, y eso importa direccionar con la mayor eficacia, eficiencia y probidad posible los recursos adonde más se necesitan, cuyas necesidades están en los barrios, en las calles, en las demandas históricas en todos y cada uno de los vecindarios, por más disímiles que sean en todo el sector de Viña del Mar".

Finalmente, Ripamonti manifestó que "vamos a seguir trabajando por ello, para contener nuestros costos, para reducir cada día más el déficit, y también con el objeto de entregar mejores prestaciones y, al final del día, mejorar los índices de calidad de vida de todas las personas que viven en Viña del Mar".

Vale hacer presente que este hito se suma al informe emitido la semana pasada por la Contraloría Regional de Valparaíso, que efectuará un reparo contra la administración Reginato tras establecer el millonario daño patrimonial que se produjo al dificultar el pago de cotizaciones previsionales y de salud a funcionarios de la Corporación Municipal, por el que la ex jefa comunal de la UDI será sometida a un juicio de cuentas.

PURANOTICIA