Cinematográfica fuga de al menos tres peligrosos reos desde cárcel de Valparaíso

Una verdadera película comenzó a vivirse en vivo y en directo en horas de la madrugada de este viernes en el sector del camino a La Pólvora en Valparaíso donde se encuentra el centro penitenciario de Valparaíso.

Minutos para las tres de la mañana un vehículo identificado como un Hyundai Accent de color negro frente a los puestos de vigilancia tres y cuatro de la cárcel porteña lanza un cable acerado hasta la techumbre del recinto.

En ese lugar bajo la forma de la “tirolesa” tres reclusos proceden a escapar del complejo deslizándose por este cable hasta llegar a tierra y de ahí escapar caminando del lugar. Los reclusos habrían subido hasta la techumbre del recinto luego de escapar de sus celdas cortando los barrotes de las ventanas de estas.

La información fue confirmada por Gendarmería de Chile en un escueto comunicado que dice que el escape se concretó mientras la población penal se encontraba en horario de encierro en sus respectivos módulos, ocasión en la cual el personal apostado en un puesto de vigilancia, alerta que internos estarían ejecutando una fuga, constituyéndose personal de servicio de manera inmediata en el lugar, momento en el que se percatan de la presencia de un cable de acero, mediante el cual concretaron su huida.

Según información no oficial, preliminarmente se indicó que los reclusos que escaparon serían Claudio Alexander Fornes Vicuña de 34 años de edad condenado por el delito de tráfico de drogas y robo con homicidio.

El segundo individuo sería Juan Israel González Quezada de 27 años condenado por homicidio a un carabinero, se trataría del hecho ocurrido el pasado 10 de junio del 2022 cuando muere David Florido Cisternas.

El tercer individuo sería Jairo Adonis González Miranda de 25 años también condenado por homicidio.

Al cierre de esta nota equipos policiales trabajaban intensamente para dar con el paradero de los ex convictos quienes fueron protagonistas de una cinematográfica fuga durante la madrugada de este viernes desde la cárcel de Valparaíso.

PURANOTICIA