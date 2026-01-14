Cinematográfica persecución en La Ligua terminó con la detención de sujeto que intentó atropellar dos veces a carabineros

Un sujeto fue detenido por intentar evadir un control vehicular y tratar de atropellar en dos ocasiones a funcionarios policiales en la comuna de La Ligua.

El hecho se registró en el sector de Valle Hermoso, donde funcionarios de Carabineros realizaba fiscalizaciones rutinarias en este punto de la región de Valparaíso.

Pero para evitar el procedimiento, el conductor de un Toyota Yaris negro decidió poner el pie en el acelerador y continuar su marcha, intentando atropellar a un carabinero.

Así es como se dio inicio a una persecución policial por la comuna, incluyendo el pinchazo de un neumático y el ingreso a una plaza, con la respectiva destrucción del mobiliario y el evidente peligro que esta situación revestía.

Fue en dicho lugar donde el conductor nuevamente intentó atropellar a los funcionarios policiales que iban tras su captura, motivo por el que los efectivos debieron utilizar sus armas de servicio para intentar disuadirlo.

Una vez materializada su detención, se comprobó que el individuo mantenía 49 gramos de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo y un arma blanca.

Cabe hacer presente que el sujeto viajaba con otros dos individuos a bordo, los que lograron escapar en medio de la persecución policial por La Ligua.

El antisocial pasó a control de detención y posteriormente a audiencia de formalización, donde se le imputaron cargos por atentado contra la autoridad, homicidio frustrado, conducción temeraria, tráfico de droga en pequeñas cantidades y porte de arma blanca, quedando sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA